Concert Douchapt Blues Restaurant L’Ogrillon Douchapt

Douchapt

Concert Douchapt Blues

Restaurant L’Ogrillon Le Bourg Douchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le festival Douchapt Blues du 6 juin au 11 septembre 2026 tente de redonner vie aux petits villages en apportant une musique porteuse de sens et faire découvrir la culture Blues.

Concert avec Mistertchang et Michel Herblin

Le festival Douchapt Blues du 6 juin au 11 septembre 2026 tente de redonner vie aux petits villages en apportant une musique porteuse de sens et faire découvrir la culture Blues.

Infos 06 79 35 04 53 .

Restaurant L’Ogrillon Le Bourg Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 35 04 53

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English : Concert Douchapt Blues

The Douchapt Blues festival, from June 6 to September 11, 2026, aims to breathe new life into small villages by bringing meaningful music and discovering Blues culture.

L’événement Concert Douchapt Blues Douchapt a été mis à jour le 2026-06-03 par Val de Dronne