Dordogne

Concert Douchapt Blues & MNOP Douchapt Dordogne

Douchapt Blues « MNOP/Cricketers » Benoit Blue Boy et les tortilleurs, Vincent Bucher, Elmor Jazz, Youssef Remadna, Loïs Morgan

Le festival Douchapt Blues du 31 mai au 29 août 2025 tente de redonner vie aux petits villages en apportant une musique porteuse de sens et faire découvrir la culture Blues.

13 dates sont prévues sur cette édition.

Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Concert Douchapt Blues & MNOP

Douchapt Blues: « MNOP/Cricketers » Benoit Blue Boy et les tortilleurs, Vincent Bucher, Elmor Jazz, Youssef Remadna, Loïs Morgan

The Douchapt Blues festival (May 31-August 29, 2025) aims to breathe new life into small villages by bringing meaningful music

German : Concert Douchapt Blues & MNOP

Douchapt Blues: « MNOP/Cricketers » Benoit Blue Boy und die Tortilleurs, Vincent Bucher, Elmor Jazz, Youssef Remadna, Loïs Morgan

Das Festival Douchapt Blues vom 31. Mai bis 29. August 2025 versucht, kleine Dörfer mit sinnstiftender Musik wiederzubeleben

Italiano :

Douchapt Blues: « MNOP/Cricketers » Benoit Blue Boy et les tortilleurs, Vincent Bucher, Elmor Jazz, Youssef Remadna, Loïs Morgan

Il festival Douchapt Blues, che si svolge dal 31 maggio al 29 agosto 2025, si propone di dare nuova vita ai piccoli villaggi portando loro musica significativa

Espanol : Concert Douchapt Blues & MNOP

Douchapt Blues: « MNOP/Cricketers » Benoit Blue Boy et les tortilleurs, Vincent Bucher, Elmor Jazz, Youssef Remadna, Loïs Morgan

El festival Douchapt Blues, que se celebra del 31 de mayo al 29 de agosto de 2025, tiene como objetivo insuflar nueva vida a los pequeños pueblos llevándoles música significativa

