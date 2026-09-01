Informations pratiques

Verteillac

Concert Douchapt Blues

Café Show Verteillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le festival Douchapt Blues du 6 juin au 11 septembre 2026 tente de redonner vie aux petits villages en apportant une musique porteuse de sens et faire découvrir la culture Blues.

Concert avec Tiger Rose

Le festival Douchapt Blues du 6 juin au 11 septembre 2026 tente de redonner vie aux petits villages en apportant une musique porteuse de sens et faire découvrir la culture Blues.

Infos 06 79 35 04 53 .

Café Show Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 35 04 53

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English : Concert Douchapt Blues

The Douchapt Blues festival, from June 6 to September 11, 2026, aims to breathe new life into small villages by bringing meaningful music and discovering Blues culture.

L’événement Concert Douchapt Blues Verteillac a été mis à jour le 2026-05-27 par Val de Dronne