Concert DOUHARESSE MATT LOW EN CONCERT à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
2026-05-10
Douharesse, un concert intimiste où Matt Low revisite les chansons de Jean-Louis Murat à sa manière.
Il nous invite à une promenade musicale au coeur de l’Auvergne, à travers des guitare/voix simples et poignants. Les chansons à l’os.
Délicatement portés par la voix grave de Matt Low, les classiques de Murat et quelques raretés sont réinventés, offrant une nouvelle perspective à sa poésie.
Un moment suspendu. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
