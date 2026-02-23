Concert d’ouverture de la Buissonnière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime
Ce vendredi 6 mars, le café-associatif La Buissonnière ouvre ses portes en musique et vous invite à son Concert d’Ouverture !
Au programme, le groupe local Les Revisiteurs interpréteront les grands classiques de la chanson française avec leur style Jazz manouche et Swing.
Attention, les places sont limitées, réservez vite !
Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com
