Informations pratiques

Thèreval

Concert d’ouverture de la saison culturelle « Le Triangle »

11 Rue Saint-Martin Thèreval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 23:30:00

Date(s) :

2026-09-18

A Family Odyssey, McDonnell Trio

Musique, folk irlandais

McDonnell Trio sillonne les scènes avec sa double culture Franco-Irlandaise et un parcours musical empreint de belles aventures. Son répertoire parle autant de l’Irlande que de bluegrass ou de chansons universelles nous racontant l’histoire des peuples et des migrations. A Family Odyssey nous entraîne dans une moisson fertile de chansons d’exils, de marins et de musiciens vagabonds appelés «tinkers». Le McDonnell trio mêle des compositions originales à des joyaux des répertoires d’Ulster ou du Donegal, d’Angleterre ou des Appalaches et même de la tradition Tex Mex.

La tendresse vive de l’accordéon, la sensibilité et le timbre des voix associés à la complicité instrumentale transforment cette odyssée familiale en émotions universelles sans frontières.

Rendez-vous à l’espace culturel « Le Triangle » .

11 Rue Saint-Martin Thèreval 50180 Manche Normandie +33 2 33 05 05 59 mairie@thereval.fr

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English : Concert d’ouverture de la saison culturelle « Le Triangle »

L’événement Concert d’ouverture de la saison culturelle « Le Triangle » Thèreval a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Saint-Lô