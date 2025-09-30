Concert d’ouverture de saison du conservatoire Grainville-la-Teinturière
Concert d’ouverture de saison du conservatoire Grainville-la-Teinturière mardi 30 septembre 2025.
Concert d’ouverture de saison du conservatoire
Salle cauchoise Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30 20:30:00
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Concert d’ouverture de saison du conservatoire
>Histoire de Babar, le petit éléphant
>Tangos
A 20h30 à la salle cauchoise, entrée gratuite, sur réservation .
Salle cauchoise Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 63 90 reservation.concert@cote-albatre.com
English : Concert d’ouverture de saison du conservatoire
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert d’ouverture de saison du conservatoire Grainville-la-Teinturière a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre