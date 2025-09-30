Concert d’ouverture de saison du conservatoire Grainville-la-Teinturière

Concert d’ouverture de saison du conservatoire Grainville-la-Teinturière mardi 30 septembre 2025.

Salle cauchoise Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-09-30 20:30:00
>Histoire de Babar, le petit éléphant
>Tangos

A 20h30 à la salle cauchoise, entrée gratuite, sur réservation   .

Salle cauchoise Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 63 90  reservation.concert@cote-albatre.com

