Concert d’ouverture du 24ème Festival d’Orgues Forbach-Völklingen Eglise Protestante – Forbach

Concert d’ouverture du 24ème Festival d’Orgues Forbach-Völklingen

Eglise Protestante – 13 rue de la forêt Forbach Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Le 24ème Festival d’Orgues Forbach-Völklingen débute le vendredi 19 septembre à 20h en l’église protestante de Forbach avec le choeur transfrontalier, symbole de ce jumelage. Rassemblant une vingtaine de choristes issus de part et d’autre de la frontière, le choeur sera placé sous la direction du sarrois Jonas Mayer et accompagné par le forbachois Thierry Ferré.

Rainer Oster, organiste allemand, fera résonner l’orgue de tribune. Le programme est composé d’oeuvres de Guilmant, Anerio, Husford, Isom… Retransmission sur grand écran. Durée 1h environ.

Entrée libre, plateau.

Tout le programme du Festival sur www.festivaldorgues.orgTout public

Eglise Protestante – 13 rue de la forêt Forbach 57600 Moselle Grand Est

English :

The 24th Festival d’Orgues Forbach-Völklingen kicks off on Friday, September 19 at 8pm in Forbach’s Protestant Church with the cross-border choir, the symbol of this twinning. Bringing together some twenty choristers from both sides of the border, the choir will be directed by Jonas Mayer from the Saarland and accompanied by Thierry Ferré from Forbach.

German organist Rainer Oster will play the organ in the choir loft. The program features works by Guilmant, Anerio, Husford, Isom… Retransmission on large screen. Duration: approx. 1 hr.

Free admission.

Full Festival program at: www.festivaldorgues.org

German :

Das 24. Orgelfestival Forbach-Völklingen beginnt am Freitag, den 19. September um 20 Uhr in der protestantischen Kirche von Forbach mit dem grenzüberschreitenden Chor, dem Symbol dieser Partnerschaft. Der Chor, der etwa zwanzig Sänger von beiden Seiten der Grenze vereint, steht unter der Leitung des Saarländers Jonas Mayer und wird von dem Forbacher Thierry Ferré begleitet.

Der deutsche Organist Rainer Oster wird die Orgel auf der Empore erklingen lassen. Das Programm besteht aus Werken von Guilmant, Anerio, Husford, Isom… Übertragung auf Großleinwand. Dauer: ca. 1 Stunde.

Freier Eintritt, Bühne.

Das gesamte Programm des Festivals unter: www.festivaldorgues.org

Italiano :

Il 24° Festival organistico di Forbach-Völklingen prende il via venerdì 19 settembre alle 20.00 nella chiesa protestante di Forbach con il coro transfrontaliero, simbolo di questo gemellaggio. Il coro, che riunisce una ventina di coristi provenienti da entrambi i lati del confine, sarà diretto da Jonas Mayer del Saarland e accompagnato da Thierry Ferré di Forbach.

L’organista tedesco Rainer Oster suonerà l’organo nella galleria. Il programma comprende opere di Guilmant, Anerio, Husford, Isom e altri. Trasmissione su grande schermo. Durata: circa 1 ora.

Ingresso libero.

Il programma completo del Festival è disponibile su: www.festivaldorgues.org

Espanol :

El 24º Festival de Órgano de Forbach-Völklingen comienza el viernes 19 de septiembre a las 20.00 horas en la iglesia protestante de Forbach con el coro transfronterizo, símbolo de este hermanamiento. El coro, que reúne a una veintena de coristas de ambos lados de la frontera, estará dirigido por Jonas Mayer, del Sarre, y acompañado por Thierry Ferré, de Forbach.

El organista alemán Rainer Oster tocará el órgano de la galería. El programa incluye obras de Guilmant, Anerio, Husford, Isom y otros. Retransmisión en pantalla grande. Duración: 1 hora aproximadamente.

Entrada gratuita.

Programa completo del Festival en: www.festivaldorgues.org

