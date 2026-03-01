Concert d’ouverture du 60ème anniversaire des Joyeux Vignerons Husseren-Wesserling
Concert d’ouverture du 60ème anniversaire des Joyeux Vignerons Husseren-Wesserling dimanche 29 mars 2026.
Concert d’ouverture du 60ème anniversaire des Joyeux Vignerons
Husseren-Wesserling Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Les fameux Joyeux Vignerons de Thann vous convient à leur concert d’ouverture du 60ème anniversaire, un moment chaleureux et convivial à partager.
Les fameux Joyeux Vignerons de Thann vous convient à leur concert d’ouverture du 60ème anniversaire, un moment chaleureux et convivial à partager. 0 .
Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 55 57 32
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English :
The famous Joyeux Vignerons de Thann invite you to their 60th anniversary opening concert, a warm and convivial moment to share.
L’événement Concert d’ouverture du 60ème anniversaire des Joyeux Vignerons Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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