Concert d’ouverture du groupe Daridel Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay
Concert d’ouverture du groupe Daridel Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay jeudi 18 septembre 2025.
Concert d’ouverture du groupe Daridel
Jardin Henri Vinay Espace bal du Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
billetterie sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-18
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Cinq musiciens venus de Ferrare en Italie, pour servir un répertoire de musiques celtiques, tribales et Nord Européennes, au son des cornemuses et percussions puissantes.
.
Jardin Henri Vinay Espace bal du Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Five musicians from Ferrara, Italy, serve up a repertoire of Celtic, tribal and North European music, to the sound of bagpipes and powerful percussion.
German :
Fünf Musiker aus Ferrara in Italien servieren ein Repertoire aus keltischer, tribaler und nordeuropäischer Musik, begleitet von Dudelsäcken und kraftvollen Perkussionsinstrumenten.
Italiano :
Cinque musicisti ferraresi che propongono un repertorio di musica celtica, tribale e nordeuropea, al suono di cornamuse e potenti percussioni.
Espanol :
Cinco músicos de Ferrara (Italia), que ofrecen un repertorio de música celta, tribal y del norte de Europa, al son de las gaitas y la potente percusión.
L’événement Concert d’ouverture du groupe Daridel Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay