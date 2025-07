Concert d’ouverture : Nature et Musique Baroque Église Saint Martin de Tours Betton

Concert d’ouverture : Nature et Musique Baroque Église Saint Martin de Tours Betton Jeudi 10 juillet, 20h00 Ille-et-Vilaine

Les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes proposent un programme sur le thème de la nature : des fleurs, des fruits, des oiseux ou tout simplement des promenades champêtres.

Chant : Madeline Claire de Berrié

Traverso/flûte à bec : Clémence Grégoire

Viole de gambe : Marie Guillaumy

Violon : Morag Johnston

Clavecin : Claude Meneux

Oeuvres de Marin Marais (extraits d’Alcyone), Jean-Philippe Rameau (pièces de clavecin), John Playford (The english dancing master), Michael East (La Girandola), Girolamo Frescobaldi (Se l’aura spira)…

À l’occasion du troisième stage de Musique Ancienne à Betton, les artistes invitées ouvrent le bal : chant lyrique, violon, viole de gambe, flûtes baroques, clavecin/orgue. C’est un programme champêtre, avec au menu des œuvres autour de la nature, des animaux qui la peuplent et des saisons qui y passent.

Contact : 07 74 86 68 16, [ensemblebaroquederennes@gmail.com](mailto:ensemblebaroquederennes@gmail.com), [http://www.lapiequijoue.sitew.com](http://www.lapiequijoue.sitew.com)

L’Ensemble Baroque de Rennes, créé en 2016, est constitué de musiciennes et d’artistes professionnelles. Ses membres jouent sur instruments authentiques et s’attachent à faire entendre les œuvres connues et méconnues du répertoire baroque, du XVIème siècle au XVIIème siècle.

Les Autres Regards proposent des projets croisés, alliant la musique baroque à d’autres esthétiques comme la danse, la musique traditionnelle ou l’improvisation contemporaine….

Il s’agit avant tout de partager les clés de la musique baroque et des arts qu’elle rencontre, afin de découvrir cette langue de sons composée pour l’âme et le corps, la « médecine de l’âme ».

Claude Meneux, directrice artistique de l’ensemble, a suivi des études de Lettres Modernes et obtenu un Bachelor de clavecin au Conservatoire d’Utrecht aux Pays-Bas, sous la direction de Siebe Henstra.

Elle complète sa formation de soliste et de continuiste lors de nombreuses master-classes auprès de Bob Van Asperen, Richard Egarr et Gustav Leonhardt. Elle a travaillé avec des ensembles et artistes variés, comme Wilbert Hazelzet, Viola de Hoog, le Combattimento Consort Amsterdam ou le Barokopera Amsterdam. Comme claveciniste, soliste ou continuiste, elle se produit en France et en Europe, dans des projets baroques et transversaux, ainsi que dans de nombreux festivals.

En 2013 elle fonde la compagnie d’artistes La Pie qui Joue et a pris, depuis 2016, la direction de l’Ensemble Baroque de Rennes. Titulaire du Diplôme d’Etat, elle enseigne également le clavecin au CRR de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T21:00:00.000+02:00

Église Saint Martin de Tours Place de l’église 35830 Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine