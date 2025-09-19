Concert d’ouverture par le groupe Sangria Gratuite Esplanade Bernard Murat Brive-la-Gaillarde

Concert d’ouverture par le groupe Sangria Gratuite Esplanade Bernard Murat Brive-la-Gaillarde vendredi 19 septembre 2025.

Concert d’ouverture par le groupe Sangria Gratuite Vendredi 19 septembre, 20h00 Esplanade Bernard Murat Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Concert d’ouverture – Groupe Sangria Gratuite

Chansons françaises festives

Pour lancer les festivités en beauté, ne manquez pas le concert d’ouverture avec le groupe Sangria Gratuite !

Connus pour leur énergie communicative et leur style mêlant chanson française, humour et rythmes festifs, les musiciens vous promettent une soirée haute en couleurs et en bonne humeur.

Renseignements : 05 19 59 14 22

Esplanade Bernard Murat Place du 14 juillet, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Concert d’ouverture – Groupe Sangria Gratuite