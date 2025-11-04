Concert Doux Chemins Conservatoire de Caen Caen
Concert Doux Chemins Conservatoire de Caen Caen mardi 4 novembre 2025.
Concert Doux Chemins
Conservatoire de Caen 1 Rue du Carel Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 20:00:00
fin : 2025-11-04 21:30:00
Date(s) :
2025-11-04
Le Lions Club Côte de Nacre vous propose son concert caritatif annuel. Venez écouter
Doux Chemin, Mélodies françaises
Dupont, Fauré, Saint-Saëns…
Par Cyrille Dubois, ténor et Tristan Raës au piano.
Le Lions Club Côte de Nacre vous propose son concert caritatif annuel. Venez écouter
Doux Chemin, Mélodies françaises
Dupont, Fauré, Saint-Saëns…
Par Cyrille Dubois, ténor et Tristan Raës au piano.
Ténor d’exception révélé aux Victoires de la Musique, Cyrille Dubois retrouve son pianiste complice Tristan Raës pour un récital intimiste. Un voyage au cœur de la mélodie française, de Fauré à Poulenc, entre chefs-d’œuvre et trésors oubliés.
La recette des entrées sera intégralement consacrée au financement de la thérapie par la musique et aux séances de socio esthéticienne dans le service de pédiatrie du CHU.
Alors si vous voulez soutenir notre action et passer un bon moment musical, venez nous rejoindre !
Concert caritatif organisé en collaboration avec le Lions Club. .
Conservatoire de Caen 1 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 07 28 84 54 jeannotari@gmail.com
English : Concert Doux Chemins
The Côte de Nacre Lions Club presents its annual charity concert. Come and listen to
Doux Chemin, French melodies
Dupont, Fauré, Saint-Saëns…
By Cyrille Dubois, tenor and Tristan Raës, piano.
German : Concert Doux Chemins
Der Lions Club Côte de Nacre lädt Sie zu seinem jährlichen Benefizkonzert ein. Hören Sie sich an:
Doux Chemin, Französische Melodien
Dupont, Fauré, Saint-Saëns…
Von Cyrille Dubois, Tenor, und Tristan Raës am Klavier.
Italiano :
Il Lions Club Côte de Nacre presenta il suo concerto annuale di beneficenza. Venite ad ascoltare
Doux Chemin, melodie francesi
Dupont, Fauré, Saint-Saëns…
Di Cyrille Dubois, tenore e Tristan Raës al pianoforte.
Espanol :
El Club de Leones de Côte de Nacre presenta su concierto benéfico anual. Venga a escuchar a
Doux Chemin, melodías francesas
Dupont, Fauré, Saint-Saëns…
Por Cyrille Dubois, tenor y Tristan Raës al piano.
L’événement Concert Doux Chemins Caen a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Caen la Mer