Concert Doux Chemins Conservatoire de Caen Caen

Concert Doux Chemins

Conservatoire de Caen 1 Rue du Carel Caen Calvados

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04 21:30:00

2025-11-04

Le Lions Club Côte de Nacre vous propose son concert caritatif annuel. Venez écouter

Doux Chemin, Mélodies françaises

Dupont, Fauré, Saint-Saëns…

Par Cyrille Dubois, ténor et Tristan Raës au piano.

Ténor d’exception révélé aux Victoires de la Musique, Cyrille Dubois retrouve son pianiste complice Tristan Raës pour un récital intimiste. Un voyage au cœur de la mélodie française, de Fauré à Poulenc, entre chefs-d’œuvre et trésors oubliés.

La recette des entrées sera intégralement consacrée au financement de la thérapie par la musique et aux séances de socio esthéticienne dans le service de pédiatrie du CHU.

Alors si vous voulez soutenir notre action et passer un bon moment musical, venez nous rejoindre !

Concert caritatif organisé en collaboration avec le Lions Club. .

Conservatoire de Caen 1 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 07 28 84 54 jeannotari@gmail.com

English : Concert Doux Chemins

The Côte de Nacre Lions Club presents its annual charity concert. Come and listen to

Doux Chemin, French melodies

Dupont, Fauré, Saint-Saëns…

By Cyrille Dubois, tenor and Tristan Raës, piano.

German : Concert Doux Chemins

Der Lions Club Côte de Nacre lädt Sie zu seinem jährlichen Benefizkonzert ein. Hören Sie sich an:

Doux Chemin, Französische Melodien

Dupont, Fauré, Saint-Saëns…

Von Cyrille Dubois, Tenor, und Tristan Raës am Klavier.

Italiano :

Il Lions Club Côte de Nacre presenta il suo concerto annuale di beneficenza. Venite ad ascoltare

Doux Chemin, melodie francesi

Dupont, Fauré, Saint-Saëns…

Di Cyrille Dubois, tenore e Tristan Raës al pianoforte.

Espanol :

El Club de Leones de Côte de Nacre presenta su concierto benéfico anual. Venga a escuchar a

Doux Chemin, melodías francesas

Dupont, Fauré, Saint-Saëns…

Por Cyrille Dubois, tenor y Tristan Raës al piano.

