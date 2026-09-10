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Concert Dr Pickup Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

vendredi 2 octobre 2026 · Hôtel-Restaurant La Dame du Lac · Monflanquin

Concert Dr Pickup Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac
Adresse
Chemin du Manoir
Ville
47150 Monflanquin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Monflanquin

Concert Dr Pickup

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du Manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

La Dame du Lac accueille Dr Pickup : Blues, boogie et swing.

Réservation conseillée pour la restauration.
La Dame du Lac accueille Dr Pickup : Blues, boogie et swing.

Réservation conseillée pour la restauration.   .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du Manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85 

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English : Concert Dr Pickup

La Dame du Lac welcomes Dr. Pickup: Blues, boogie, and swing.

Reservations are recommended for dining.

L’événement Concert Dr Pickup Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Bastides

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