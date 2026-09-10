Concert Dr Pickup Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
vendredi 2 octobre 2026 · Hôtel-Restaurant La Dame du Lac · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Concert Dr Pickup
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du Manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
La Dame du Lac accueille Dr Pickup : Blues, boogie et swing.
Réservation conseillée pour la restauration.
La Dame du Lac accueille Dr Pickup : Blues, boogie et swing.
Réservation conseillée pour la restauration. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du Manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
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English : Concert Dr Pickup
La Dame du Lac welcomes Dr. Pickup: Blues, boogie, and swing.
Reservations are recommended for dining.
L’événement Concert Dr Pickup Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Bastides
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