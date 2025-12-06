CONCERT // DRAGON RAPIDE – pop’n’roll La Ruelle Ségur-le-Château

CONCERT // DRAGON RAPIDE – pop’n’roll Samedi 6 décembre, 21h00 La Ruelle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T21:00:00 – 2025-12-06T23:00:00

Fin : 2025-12-06T21:00:00 – 2025-12-06T23:00:00

Né du grand œuf pop’n’roll clermontois, Dragon Rapide a non seulement le nom de groupe du siècle, mais aussi la classe américaine. On y joue vite et bien de belles et grandes chansons influencées par les grandes œuvres signées REM, Nada Surf,Teenage fanclub et autres héros du rock indépendant de la fin du siècle dernier, défendues par un trio souverain et rompu aux joutes pop les plus électriques.

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/laruelle/product/dragon-rapide-pop-n-roll »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Né du grand œuf pop’n’roll clermontois, Dragon Rapide a non seulement le nom de groupe du siècle, mais aussi la classe américaine.