Concert Dream Folk Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Concert Dream Folk Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence samedi 8 novembre 2025.

Concert Dream Folk

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 15:00:00

2025-11-08

Dear Pola est une artiste drômoise qui fusionne les genres folk et dream folk. Elle nourrit son univers musical de poésie et de littérature.

Sa musique nous emmène dans un voyage introspectif où émotion et souvenirs se mêlent dans une mélancolie radieuse.

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

English :

Dear Pola is an artist from the Drôme who fuses folk and dream folk. Her musical universe is nourished by poetry and literature.

Her music takes us on an introspective journey where emotion and memories mingle in radiant melancholy.

German :

Dear Pola ist eine Künstlerin aus der Region Drôme, die die Genres Folk und Dream Folk miteinander verschmelzen lässt. Sie nährt ihr musikalisches Universum mit Poesie und Literatur.

Ihre Musik nimmt uns mit auf eine introspektive Reise, auf der sich Emotionen und Erinnerungen in einer strahlenden Melancholie vermischen.

Italiano :

Cara Pola è un’artista della Drôme che fonde i generi folk e dream folk. Il suo universo musicale è alimentato dalla poesia e dalla letteratura.

La sua musica ci porta in un viaggio introspettivo dove emozioni e ricordi si mescolano in una radiosa malinconia.

Espanol :

Dear Pola es una artista de la Drôme que fusiona los géneros folk y dream folk. Su universo musical se nutre de la poesía y la literatura.

Su música nos lleva a un viaje introspectivo en el que la emoción y los recuerdos se mezclan en una melancolía radiante.

