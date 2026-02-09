Concert Dream Of Orion Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Dream Of Orion Le Coupe Gorge Parthenay samedi 28 février 2026.
Concert Dream Of Orion
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Le son unique de Dream of Orion fusionne les influences de la Pop & du Dream pop avec des chants ethniques envoûtants et des riffs de guitare minimalistes. L’artiste franco-espagnol de Toulouse, Olivier Herran-Orion, connu sous le nom de scène Dream of Orion, dévoilera son troisième album studio intitulé Under the stars , une œuvre promettant un voyage introspectif aux sonorités pop rock et électroniques à la croisée de la new wave. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
