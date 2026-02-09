Concert Dream Of Orion Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Dream Of Orion

Concert Dream Of Orion Le Coupe Gorge Parthenay samedi 28 février 2026.

Concert Dream Of Orion

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Le son unique de Dream of Orion fusionne les influences de la Pop & du Dream pop avec des chants ethniques envoûtants et des riffs de guitare minimalistes. L’artiste franco-espagnol de Toulouse, Olivier Herran-Orion, connu sous le nom de scène Dream of Orion, dévoilera son troisième album studio intitulé Under the stars , une œuvre promettant un voyage introspectif aux sonorités pop rock et électroniques à la croisée de la new wave.   .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07  rotureauch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Dream Of Orion Parthenay a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Parthenay Gâtine