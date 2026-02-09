Concert Dream Of Orion Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Dream Of Orion

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le son unique de Dream of Orion fusionne les influences de la Pop & du Dream pop avec des chants ethniques envoûtants et des riffs de guitare minimalistes. L’artiste franco-espagnol de Toulouse, Olivier Herran-Orion, connu sous le nom de scène Dream of Orion, dévoilera son troisième album studio intitulé Under the stars , une œuvre promettant un voyage introspectif aux sonorités pop rock et électroniques à la croisée de la new wave. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

