CONCERT DREAM Sète

CONCERT DREAM

Quai des Moulins Sète Hérault

Trois solistes virtuoses, Louis Winsberg (guitare), Jean-Luc Lehr (basse) et Joël Allouche (batterie/percussion) unissent leurs talents autour d’un jazz métissé, inspiré de la chanson française, de la pop anglo-saxonne, du flamenco et des grands standards.Forts de collaborations prestigieuses (Jeanneau, Portal, Lockwood, Galliano, Rava, Fresu…), ils partagent une passion commune et dialoguent avec complicité dans une musique vibrante, entre tradition et modernité.Une invitation au voyage musical à ne pas rater !Gratuit Réservation indispensable https://urlz.fr/r9xt .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 30

English :

Three virtuoso soloists, Louis Winsberg (guitar), Jean-Luc Lehr (bass) and Joël Allouche (drums/percussion) combine their talents to create a jazz fusion inspired by French chanson, Anglo-Saxon pop, flamenco and the great standards.

