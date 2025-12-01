Concert Dremmwel Bar Chez Cathy Penmarch
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
En concert chez Cathy, le groupe de musique bretonne Dremmwel fêtera ses 40 ans de scène en 2026 !
Nombre de places limité Sur réservation libre participation. .
Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31
