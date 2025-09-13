Concert Drive in Blues Douchapt

Repas concert avec Drive in Blues à 19h30 au restaurant L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Menu unique avec concert compris, réservations conseillées au 05 53 92 15 41.

Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 15 41

English : Concert Drive in Blues

Meal concert with Drive in Blues at 7:30pm at restaurant L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Single menu with concert included, reservations recommended on 05 53 92 15 41.

German : Concert Drive in Blues

Konzertmahlzeit mit Drive in Blues um 19:30 Uhr im Restaurant L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Einmaliges Menü mit Konzert inklusive, Reservierungen werden unter 05 53 92 15 41 empfohlen.

Italiano :

Cena e concerto con i Drive in Blues alle 19.30 al ristorante L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Menu unico con concerto incluso, prenotazione consigliata allo 05 53 92 15 41.

Espanol : Concert Drive in Blues

Comida y concierto con Drive in Blues a las 19.30 h en el restaurante L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Menú único con concierto incluido, se recomienda reservar en el 05 53 92 15 41.

