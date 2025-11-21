Concert Droit de bouchon à la Gare! La Porcherie

Concert Droit de bouchon à la Gare!

La Gare La Porcherie Haute-Vienne

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Droit de Bouchon, même si le nom du groupe est encore à l’étude, est un duo composé de Simon Andrieux au soubassophone (votre serviteur) et Gilles Puyfages (le meilleur comparse dont il ait pû rêver) à l’accordéon et au chant.

Grooves improbables, chansons poignantes, belles musiques éclectiques et réjouissantes, c’est à ne manquer sous aucun prétexte.

Ouverture des portes à 19h, concert à 20h30.

Entrée libre. Bar Restauration. .

La Gare La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine commealagare@gmail.com

