Concert Droit de bouchon à la Gare! La Porcherie

Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Droit de Bouchon, même si le nom du groupe est encore à l’étude, est un duo composé de Simon Andrieux au soubassophone (votre serviteur) et Gilles Puyfages (le meilleur comparse dont il ait pû rêver) à l’accordéon et au chant.
Grooves improbables, chansons poignantes, belles musiques éclectiques et réjouissantes, c’est à ne manquer sous aucun prétexte.
Ouverture des portes à 19h, concert à 20h30.
Entrée libre. Bar Restauration. .
La Gare La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine commealagare@gmail.com
