Concert: Drum brothers Théâtre de la ville Valence

Concert: Drum brothers

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 20:30:00

fin : 2025-12-23 20:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Nés de l’union entre une grosse caisse et une caisse claire, les Frères Colle tambourinent depuis leur naissance. Avec “DRUM BROTHERS”, ils nous proposent un spectacle original, une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour.

.

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

English :

Born from the union of a bass drum and a snare drum, the Frères Colle have been drumming since birth. With DRUM BROTHERS? they bring us an original show, a twirling, humorous performance of musical juggling.

German :

Die Brüder Colle, die aus der Vereinigung einer großen und einer kleinen Trommel entstanden sind, trommeln seit ihrer Geburt. Mit ?DRUM BROTHERS? präsentieren sie eine originelle Show, eine musikalische Jonglage-Performance mit viel Humor.

Italiano :

Nati dall’unione di una grancassa e di un rullante, i Frères Colle suonano la batteria fin dalla nascita. Con DRUM BROTHERS? ci propongono uno spettacolo originale, un’esibizione di giocoleria musicale roteante e ricca di umorismo.

Espanol :

Nacidos de la unión de un bombo y una caja, los Frères Colle tocan el tambor desde que nacieron. Con DRUM BROTHERS? nos traen un espectáculo original, un malabarismo musical giratorio repleto de humor.

L’événement Concert: Drum brothers Valence a été mis à jour le 2025-07-05 par Valence Romans Tourisme