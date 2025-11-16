Concert du 100ème anniversaire Wangen
Concert du 100ème anniversaire Wangen dimanche 16 novembre 2025.
Concert du 100ème anniversaire
rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin
Pour fêter le centenaire de la musique harmonie de Wangen, les Bloosbrieder préparent un concert à la hauteur de l’événement dimanche 16 novembre 2025.
A partir de 11h30 sur réservation jambon crudités dessert café
Tarif adulte 18€, tarif enfant de moins de 12 ans 12€. .
rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 15 03 68 bloosbrieder@gmail.com
