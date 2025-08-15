Concert du 15 Août Rue Saint Sauveur Grignan
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme
Début : 2025-08-15 18:30:00
fin : 2025-08-15
2025-08-15
Le Comité des orgues vous invite à son traditionnel concert du 15 Août.
Avec cette année :
Stéphane Catalanotti (Orgue)
Richard Catalanotti (Basson)
Cécile Lo Bianco (Soprano)
Programmation Bach, Mozart, Gounod, Dvoràk, Widor…
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 59 47
English :
The Organ Committee invites you to its traditional August 15 concert.
This year’s concert features :
Stéphane Catalanotti (Organ)
Richard Catalanotti (Bassoon)
Cécile Lo Bianco (Soprano)
Program: Bach, Mozart, Gounod, Dvoràk, Widor…
German :
Das Orgelkomitee lädt Sie zu seinem traditionellen Konzert am 15. August ein.
In diesem Jahr mit :
Stéphane Catalanotti (Orgel)
Richard Catalanotti (Fagott)
Cécile Lo Bianco (Sopran)
Programm: Bach, Mozart, Gounod, Dvoràk, Widor…
Italiano :
Il Comitato per l’organo vi invita al suo tradizionale concerto del 15 agosto.
Quest’anno con :
Stéphane Catalanotti (Organo)
Richard Catalanotti (Fagotto)
Cécile Lo Bianco (Soprano)
Programma: Bach, Mozart, Gounod, Dvoràk, Widor…
Espanol :
El Comité del Órgano le invita a su tradicional concierto del 15 de agosto.
Con este año :
Stéphane Catalanotti (Órgano)
Richard Catalanotti (Fagot)
Cécile Lo Bianco (Soprano)
Programa: Bach, Mozart, Gounod, Dvoràk, Widor…
