Concert du 4ᵉ Concours International Opus Artis Conservatoire ODE vanves
Concert du 4ᵉ Concours International Opus Artis Conservatoire ODE vanves samedi 10 janvier 2026.
Dans le cadre du 4ᵉ Concours International Opus Artis, un concert exceptionnel aura lieu le 10 janvier 2026 à 17h00 au Conservatoire ODE de Vanves.
Ce rendez-vous musical réunira quatre artistes invités :
- Bertrand Giraud, pianiste et directeur artistique du concours
- Edoardo Bruni, pianiste et compositeur
- Iris Daverio, flûte solo de l’Opéra National de Paris
- Jean-Christophe Maltot, flûtiste et compositeur
Programme du concert :
- Beethoven — Ouverture Corolian, piano 4 mains
Edoardo Bruni, Bertrand Giraud
- Chopin — Nocturnes opus 9 n°1 et opus 48 n°1
Bertrand Giraud
- Poulenc — Sonate
Iris Daverio, flute — Bertrand Giraud, piano
- Tchaikovsky / Maltot — Mazeppa
Jean-Christophe Maltot, flute — Bertrand Giraud, piano
- Tchaikovsky / Maltot — Fantaisie sur Iolanta
Jean-Christophe Maltot, flute — Iris Daverio, flute — Bertrand Giraud, piano
Réservations :
https://www.billetterie.theatre-vanves.fr/catalogue_spectacle?lng=1
Lieu : Conservatoire ODE ，17–21 Rue Solférino, 92170 Vanves
Hébergement à proximité :
- Hôtel IBIS – 43 rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves — 01 40 95 80 00
- IBIS Budget – 110 rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves — 08 92 68 07 23
Concert du 4ᵉ Concours International Opus Artis, réunissant quatre artistes d’exception au Conservatoire ODE de Vanves.
Le samedi 10 janvier 2026
de 17h00 à 19h00
payant
Les tarifs de billet sont 14 euros et 20 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-10T18:00:00+01:00
fin : 2026-01-10T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-10T17:00:00+02:00_2026-01-10T19:00:00+02:00
Conservatoire ODE 17–21 Rue Solférino, 92170 Vanves 92170 vanves
https://concoursinternationalopusartis.fr/index.php/presentation/ +33607944416 concoursinternationalopusartis@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100086680465041 https://www.facebook.com/profile.php?id=100086680465041