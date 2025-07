Concert du B.A BA de la Chanson Palais des congrès Digne-les-Bains

Concert du B.A BA de la Chanson

Palais des congrès 1 place de la république Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-11-28

L’équipe du B.A BA de la Chanson vous invite pour leur Volume 4 lettres MNOPQR. Alors que l’émission les chiffres et les lettres s’arrêtent, la mission du B.A BA continue… Le tirage de cette nouvelle session s’annonce pour le moins excitant !

Palais des congrès 1 place de la république Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

English :

The B.A BA de la Chanson team invites you to Volume 4: MNOPQR letters. While the show « les chiffres et les lettres » comes to an end, the mission of the B.A BA continues… The draw for this new session promises to be exciting, to say the least!

German :

Das B.A.BA de la Chanson-Team lädt Sie zu ihrem Volume 4: MNOPQR-Buchstaben ein. Während die Sendung « Die Zahlen und die Buchstaben » endet, geht die Mission des B.A.BA weiter… Die Ziehung dieser neuen Runde verspricht zumindest spannend zu werden!

Italiano :

L’équipe della B.A BA de la Chanson vi invita al suo volume 4: le lettere del MNOPQR. Mentre il programma « les chiffres et les lettres » volge al termine, la missione della B.A BA continua… L’estrazione di questa nuova sessione si preannuncia a dir poco entusiasmante!

Espanol :

El equipo de la B.A BA de la Chanson le invita a su Volumen 4: las cartas MNOPQR. Mientras el programa « les chiffres et les lettres » llega a su fin, la misión de la B.A BA continúa… ¡El sorteo de esta nueva sesión promete ser, cuando menos, emocionante!

