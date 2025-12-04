Concert du Biltzar des Ecrivains du Pays Basque chapelle Sare

Concert du Biltzar des Ecrivains du Pays Basque

chapelle Chemin de Ste Catherine Sare Pyrénées-Atlantiques

2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Le jour du Biltzar, un grand nombre de passionnés de littérature se réunissent, rassemblant les acteurs de la chaîne du livre, dont des écrivains et des artistes de la création contemporaine, créant ainsi un espace riche et diversifié.

Le programme détaillé sera disponible en ligne prochainement. .

