Informations pratiques

Ballore

Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes

Eglise Saint-Denis Ballore Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Festival Celtique en Voûtes revient pour une 28e édition haute en couleurs ! Organisé par le Centre d’Etudes des Patrimoines (CEP Saint-Christophe-en-Brionnais), le festival propose chaque année trois concerts de musique irlandaise dans les églises romanes du Charolais-Brionnais deux univers, une rencontre détonante !

Aux manettes de ces soirées festives le Black Velvet Band , le groupe de musique irlandaise le plus célèbre de Bavière (Allemagne) ! Fondé en février 1985, il se compose d’un noyau de trois musiciens chevronnés

• Peter Wendel (chant, guitare, mandoline, banjo…).

• Udo Hafner (flûtes, chant, guitare, bodhran…).

• Christian (violon, chant, ….).

Venez nombreux, we will folk you ! .

Eglise Saint-Denis Ballore 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 90 29 cep.charolaisbrionnais@gmail.com

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English : Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes

L’événement Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes Ballore a été mis à jour le 2026-08-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)