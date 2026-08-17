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Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes Le Bourg Fleury-la-Montagne

dimanche 4 octobre 2026 · Le Bourg · Fleury-la-Montagne

Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes Le Bourg Fleury-la-Montagne

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise Saint-Barthélémy
Ville
71340 Fleury-la-Montagne
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif réduit Tarif jeunes

Fleury-la-Montagne

Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes

Le Bourg Eglise Saint-Barthélémy Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Le Festival Celtique en Voûtes revient pour une 28e édition haute en couleurs ! Organisé par le Centre d’Etudes des Patrimoines (CEP Saint-Christophe-en-Brionnais), le festival propose chaque année trois concerts de musique irlandaise dans les églises romanes du Charolais-Brionnais deux univers, une rencontre détonante !
Aux manettes de ces soirées festives le Black Velvet Band , le groupe de musique irlandaise le plus célèbre de Bavière (Allemagne) ! Fondé en février 1985, il se compose d’un noyau de trois musiciens chevronnés
• Peter Wendel (chant, guitare, mandoline, banjo…).
• Udo Hafner (flûtes, chant, guitare, bodhran…).
• Christian (violon, chant, ….).
Venez nombreux, we will folk you !   .

Le Bourg Eglise Saint-Barthélémy Fleury-la-Montagne 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 90 29  cep.charolaisbrionnais@gmail.com

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English : Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes

L’événement Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes Fleury-la-Montagne a été mis à jour le 2026-08-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)