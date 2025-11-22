Concert du Brass Band Val de Loire Baule

Concert du Brass Band Val de Loire

Eglise Saint-Aignan Baule Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

La Société musicale de Baule prépare son week-end de Sainte Cécile !

La Société musicale de Baule (SMB) prépare son week-end de Ste Cécile ! La célébration en musique aura lieu en l’église de Baule.

La SMB se produira sous la baguette de Maxime Lesourd et Thibaud Lhuillier, avant de

partager le traditionnel banquet à la salle des fêtes (sur inscription). La SMB prolongera les festivités le dimanche 23 novembre en invitant le Brass Band Val de Loire à 16h à l’église.

Créé en 1982 à Orléans, le BBVL a aujourd’hui une notoriété nationale, confirmée à trois reprises à l’issue de compétitions internationales de haut niveau. Ce concert vous permettra de découvrir toute la richesse et la fantaisie de cette formation musicale de tradition britannique. 10 .

Eglise Saint-Aignan Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

English :

The Société musicale de Baule prepares for its Saint Cecilia weekend!

German :

Die Société musicale de Baule bereitet ihr Wochenende der Heiligen Cäcilie vor!

Italiano :

La Société musicale de Baule si prepara al weekend di Santa Cecilia!

Espanol :

La Société musicale de Baule se prepara para su fin de semana de Santa Cecilia

