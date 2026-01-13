Concert du Brassberry et des Trompettes de Lyon Bourges

Concert du Brassberry et des Trompettes de Lyon

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Un souffle de cuivres, de l’énergie et de l’humour vous attend Brassberry lance la soirée, suivi des incontournables Trompettes de Lyon.

Le concert débute avec le Brassberry, un ensemble de cuivres dynamique qui propose un répertoire varié et accessible, mêlant pièces classiques revisitées, musiques actuelles et arrangements originaux. Énergie, précision et plaisir de jouer sont au cœur de cette première partie.

En seconde partie, place aux Trompettes de Lyon, formation emblématique reconnue pour sa virtuosité et son sens du spectacle. Une soirée placée sous le signe des cuivres, de la diversité musicale et du partage avec le public. .

English :

A blast of brass, energy and humor awaits you: Brassberry kicks off the evening, followed by the ever-popular Trompettes de Lyon.

