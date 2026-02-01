Concert du BrassBerry

Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Vibrez au son du brass band avec BrassBerry en concert à Mehun-sur-Yèvre.

Jeudi 26 février à 20h30, le Centre Socio Culturel André Malraux de Mehun-sur-Yèvre accueille BrassBerry, brass band dirigé par Olivier Bougain.

Composé de musiciens passionnés, l’ensemble propose un répertoire puissant et festif mettant à l’honneur les cuivres et percussions dans la grande tradition des brass bands.

Ce concert s’inscrit dans leur préparation au Championnat de France de brass band. Une soirée musicale conviviale et dynamique, accessible à tous. Entrée gratuite. .

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire brass.berry18@gmail.com

English :

Vibrate to the sound of the brass band with BrassBerry in concert at Mehun-sur-Yèvre.

L’événement Concert du BrassBerry Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-02-18 par OT BOURGES