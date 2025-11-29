Concert Du bruit à la médiathèque ! Évellys
Médiathèque de Remungol Évellys Morbihan
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Concert de V&B Swing à 20h30.
V&B Swing est un nouveau (duo ou trio) groupe morbihannais de swing manouche et chansons, mélangeant swing manouche traditionnel et reprise de chansons à la mode manouche.
https://www.youtube.com/watch?v=L4faIVXWDpU .
Médiathèque de Remungol Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 48 04 37
