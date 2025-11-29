Concert Du bruit à la médiathèque !

Médiathèque de Remungol Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Concert de V&B Swing à 20h30.

V&B Swing est un nouveau (duo ou trio) groupe morbihannais de swing manouche et chansons, mélangeant swing manouche traditionnel et reprise de chansons à la mode manouche.

https://www.youtube.com/watch?v=L4faIVXWDpU .

Médiathèque de Remungol Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 48 04 37

English :

L’événement Concert Du bruit à la médiathèque ! Évellys a été mis à jour le 2025-11-26 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE