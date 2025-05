Concert du Cahors Brass à Pomarède – Pomarède, 14 juin 2025 07:00, Pomarède.

Lot

Concert du Cahors Brass à Pomarède Place de l'Eglise Pomarède Lot

Gratuit

2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Venez profiter d’un concert de musique avec Cahors Brass (ensemble de cuivres) !

Place de l’Eglise

Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 6 60 21 65 09

English :

Come and enjoy a musical concert with Cahors Brass!

German :

Genießen Sie ein Musikkonzert mit Cahors Brass (Blechbläserensemble)!

Italiano :

Venite a godervi un concerto con i Cahors Brass!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de un concierto con Cahors Brass!

