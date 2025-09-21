Concert du carillon au sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche Albi

Concert du carillon au sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche Albi dimanche 21 septembre 2025.

Concert du carillon au sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche Dimanche 21 septembre, 16h00 Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite et concert du carillon de Notre-Dame-de-la-Drèche

Découvrez l’univers sonore exceptionnel du carillon de 37 cloches du sanctuaire de Notre-Dame de la Drèche.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’ambiance unique de ce lieu chargé d’histoire et laissez-vous envoûter par les mélodies du carillon, interprétées en direct.

Un moment rare, mêlant patrimoine et musique, à ne pas manquer !

Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche 250 Notre Dame de la Dreche, 81380 Lescure-d’Albigeois Albi 81000 Tarn Occitanie 0563537500 Sanctuaire Notre Dame de la Drèche

Visite et concert du carillon de Notre-Dame-de-la-Drèche

©DR