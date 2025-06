CONCERT DU CHANT DE L’ALUETTE Salle polyvalente lycée Alain Chartier Bayeux 22 juin 2025 16:00

Le Chant de l’Aluette vous invite à un concert pour fêter la musique le dimanche 22 juin à 16h00 à la salle polyvalente du lycée Alain Chartier de Bayeux. Ce concert sera donné par les élèves du Chant de l’Aluette. Ils seront accompagnés de Christophe Fossemalle au piano et à la direction Béatrice Mayo-Felip, et Jean-Marc Savigny, professeurs de chant. Au programme opérette et bonne humeur ! Venez nombreux !

Salle polyvalente lycée Alain Chartier Place de la Lombarderie

Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 14 18 81 25 lechantdelaluette@orange.fr

English : CONCERT DU CHANT DE L’ALUETTE

Le Chant de l’Aluette invites you to a concert to celebrate music on Sunday June 22 at 4:00 pm in the Salle polyvalente of the Lycée Alain Chartier in Bayeux. The concert will be given by students of the Chant de l’Aluette. They will be accompanied by Christophe Fossemalle on piano and conductor Béatrice Mayo-Felip, and Jean-Marc Savigny, voice teachers. On the program: operetta and good humor! Come one, come all!

German : CONCERT DU CHANT DE L’ALUETTE

Der Chant de l’Aluette lädt Sie zu einem Konzert zur Feier der Musik am Sonntag, den 22. Juni um 16.00 Uhr in der Mehrzweckhalle des Lycée Alain Chartier in Bayeux ein. Das Konzert wird von den Schülern des Chant de l’Aluette gestaltet. Sie werden von den Gesangslehrern Christophe Fossemalle am Klavier und der Leitung Béatrice Mayo-Felip und Jean-Marc Savigny begleitet. Auf dem Programm stehen Operette und gute Laune! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Il Chant de l’Aluette vi invita a un concerto per celebrare la musica domenica 22 giugno alle 16.00 nella Salle polyvalente del Lycée Alain Chartier di Bayeux. Il concerto sarà tenuto dagli studenti del Chant de l’Aluette. Saranno accompagnati da Christophe Fossemalle al pianoforte e dalla direttrice Béatrice Mayo-Felip e Jean-Marc Savigny, insegnanti di canto. In programma: operetta e buonumore! Venite tutti!

Espanol :

El Chant de l’Aluette le invita a un concierto para celebrar la música el domingo 22 de junio a las 16:00 en la Sala polivalente del Liceo Alain Chartier de Bayeux. Este concierto correrá a cargo de los alumnos del Chant de l’Aluette. Estarán acompañados por Christophe Fossemalle al piano y la directora Béatrice Mayo-Felip, y Jean-Marc Savigny, profesores de canto. En el programa: ¡opereta y buen humor! ¡Vengan todos!

