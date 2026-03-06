Concert du Choeur Adhémar Grands choeurs d’opéra Temple Saint Ruf Valence
Concert du Choeur Adhémar Grands choeurs d'opéra Temple Saint Ruf Valence dimanche 26 avril 2026.
Concert du Choeur Adhémar Grands choeurs d’opéra
Temple Saint Ruf 2 rue Saint-James Valence Drôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26 19:30:00
2026-04-26
Choeur Adhémar est un choeur mixte à quatre voix , de 45 à 50 choristes, qui aborde un répertoire essentiellement classique à capella ou avec l’accompagnement d’orchestres ou d’instrumentistes.
Temple Saint Ruf 2 rue Saint-James Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Choeur Adhémar is a four-voice mixed choir of 45 to 50 singers, performing a mainly classical repertoire a capella or with the accompaniment of orchestras or instrumentalists.
