Concert du Choeur Adhémar Grands choeurs d’opéra Temple Saint Ruf Valence

Concert du Choeur Adhémar Grands choeurs d’opéra

Temple Saint Ruf 2 rue Saint-James Valence Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26 19:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Choeur Adhémar est un choeur mixte à quatre voix , de 45 à 50 choristes, qui aborde un répertoire essentiellement classique à capella ou avec l’accompagnement d’orchestres ou d’instrumentistes.

Temple Saint Ruf 2 rue Saint-James Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 64 89 07 fulwari@bbox.fr

Choeur Adhémar is a four-voice mixed choir of 45 to 50 singers, performing a mainly classical repertoire a capella or with the accompaniment of orchestras or instrumentalists.

