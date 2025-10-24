Concert du choeur Adishatz Gujan-Mestras
Concert du choeur Adishatz Gujan-Mestras vendredi 24 octobre 2025.
Concert du choeur Adishatz
Eglise Saint Maurice Gujan-Mestras Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-24
Sous la direction de Tristan Deguilhem.
Un répertoire de chants Basques, Espagnols, Gascons des Pyrénées ou d’ailleurs. Ambiance du Sud-Ouest garantie.
Venez nombreux nous écouter et chanter avec nous. .
Eglise Saint Maurice Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 75 87 91 ch.adishatz@gmail.com
