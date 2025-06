Concert du Choeur Aire Singing RISCLE Riscle 29 juin 2025 16:00

Concert du Choeur Aire Singing RISCLE Eglise Riscle Gers

Et si on vous chantait des chansons d’Amour…

Le groupe vocal Aire Singing vous invite à écouter un répertoire de mélodies françaises, et plus précisément des chansons d’amour !

Aire Singing, depuis 2001, est un groupe vocal réunissant enfants et adultes. Il est composé de 60 choristes.

RISCLE Eglise

Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 82 31 87 23 contact@airesinging.fr

English :

Let’s sing you some love songs…

The vocal group Aire Singing invites you to listen to a repertoire of French melodies, and more specifically love songs!

Aire Singing has been a vocal group for children and adults since 2001. It is made up of 60 choristers.

German :

Und wenn wir Ihnen Liebeslieder vorsingen würden?

Die Vokalgruppe Aire Singing lädt Sie ein, einem Repertoire französischer Melodien zu lauschen, genauer gesagt Liebesliedern!

Aire Singing ist seit 2001 eine Vokalgruppe, die Kinder und Erwachsene zusammenbringt. Sie besteht aus 60 Chorsängerinnen und -sängern.

Italiano :

Cantiamo qualche canzone d’amore…

Il gruppo vocale Aire Singing vi invita ad ascoltare un repertorio di melodie francesi, e più precisamente di canzoni d’amore!

L’Aire Singing è un gruppo vocale per bambini e adulti dal 2001. Conta 60 cantanti.

Espanol :

Vamos a cantarle canciones de amor…

El grupo vocal Aire Singing le invita a escuchar un repertorio de melodías francesas, ¡y más concretamente de canciones de amor!

Aire Singing es un grupo vocal para niños y adultos desde 2001. Cuenta con 60 cantantes.

