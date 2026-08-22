Concert du Choeur Ascèse Voyage en chansons Auditorium de Bideak Saint-Palais

Informations pratiques

Saint-Palais

Concert du Choeur Ascèse Voyage en chansons

Auditorium de Bideak 55 avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

De Debussy et Poulenc aux chants du monde Avec ce nouveau programme, Philippe Mendes et les chanteurs d’Ascèse invitent le public à un véritable voyage musical. Debussy et Poulenc côtoieront des chants traditionnels venus de différents horizons, notamment du Brésil, de la Suède, de la Serbie et de l’Irlande. Cette diversité est au cœur de la démarche du chœur, qui aime explorer des répertoires variés tout en accordant une place importante à la création contemporaine. Ascèse a notamment travaillé avec plusieurs compositeurs et compositrices, en privilégiant régulièrement les artistes du Pays Basque tels que Joël Mérah, Peïo Cabalette, Jose Antonio San Miguel, Eva Ugalde, Josu Elberdin ou Xabier Sarasola, mais aussi des compositeurs venus d’autres horizons (Josep Vila, Philippe Hersant, Pascal Zavaro…). .

Auditorium de Bideak 55 avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 68 41 contact@chemins-bideak.com

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English : Concert du Choeur Ascèse Voyage en chansons

L’événement Concert du Choeur Ascèse Voyage en chansons Saint-Palais a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque