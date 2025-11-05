Concert du Choeur Athénus Thénac
Concert du Choeur Athénus Thénac dimanche 14 décembre 2025.
Concert du Choeur Athénus
Eglise Thénac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le Chœur Athenus vous propose son concert de Noël
.
Eglise Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Ch?ur Athenus presents its Christmas concert
German :
Der Ch?ur Athenus bietet Ihnen sein Weihnachtskonzert an
Italiano :
La Château Athenus presenta il suo concerto di Natale
Espanol :
El Ch?ur Athenus presenta su concierto de Navidad
L’événement Concert du Choeur Athénus Thénac a été mis à jour le 2025-11-01 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge