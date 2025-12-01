Concert du Chœur Cécile Chaminade Fêtes de fin d’année Chapelle des Pénitents Yssingeaux
Concert du Chœur Cécile Chaminade Fêtes de fin d'année Chapelle des Pénitents Yssingeaux dimanche 21 décembre 2025.
Concert du Chœur Cécile Chaminade Fêtes de fin d’année
Chapelle des Pénitents 4 rue Eugène André Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-12-21 18:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Ensemble vocal réunissant 14 femmes passionnées autour d’un répertoire valorisant le chant choral féminin. Au programme Vivaldi, Bach, Verdi, Chaminade, Berlioz, Sarmiento, Levasseur, Antognini et Farnell.
Chapelle des Pénitents 4 rue Eugène André Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30
English :
Vocal ensemble bringing together 14 passionate women to perform a repertoire that values women’s choral singing. On the program: Vivaldi, Bach, Verdi, Chaminade, Berlioz, Sarmiento, Levasseur, Antognini and Farnell.
German :
Vokalensemble, das 14 leidenschaftliche Frauen um ein Repertoire versammelt, das den weiblichen Chorgesang aufwertet. Auf dem Programm stehen: Vivaldi, Bach, Verdi, Chaminade, Berlioz, Sarmiento, Levasseur, Antognini und Farnell.
Italiano :
Un ensemble vocale che riunisce 14 donne appassionate per eseguire un repertorio che promuove il canto corale femminile. In programma: Vivaldi, Bach, Verdi, Chaminade, Berlioz, Sarmiento, Levasseur, Antognini e Farnell.
Espanol :
Un conjunto vocal que reúne a 14 mujeres apasionadas para interpretar un repertorio que promueve el canto coral femenino. En el programa: Vivaldi, Bach, Verdi, Chaminade, Berlioz, Sarmiento, Levasseur, Antognini y Farnell.
