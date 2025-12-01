Concert du Chœur Cécile Chaminade Fêtes de fin d’année Chapelle des Pénitents Yssingeaux

Concert du Chœur Cécile Chaminade Fêtes de fin d’année

Chapelle des Pénitents 4 rue Eugène André Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-12-21 18:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Ensemble vocal réunissant 14 femmes passionnées autour d’un répertoire valorisant le chant choral féminin. Au programme Vivaldi, Bach, Verdi, Chaminade, Berlioz, Sarmiento, Levasseur, Antognini et Farnell.

English :

Vocal ensemble bringing together 14 passionate women to perform a repertoire that values women’s choral singing. On the program: Vivaldi, Bach, Verdi, Chaminade, Berlioz, Sarmiento, Levasseur, Antognini and Farnell.

German :

Vokalensemble, das 14 leidenschaftliche Frauen um ein Repertoire versammelt, das den weiblichen Chorgesang aufwertet. Auf dem Programm stehen: Vivaldi, Bach, Verdi, Chaminade, Berlioz, Sarmiento, Levasseur, Antognini und Farnell.

Italiano :

Un ensemble vocale che riunisce 14 donne appassionate per eseguire un repertorio che promuove il canto corale femminile. In programma: Vivaldi, Bach, Verdi, Chaminade, Berlioz, Sarmiento, Levasseur, Antognini e Farnell.

Espanol :

Un conjunto vocal que reúne a 14 mujeres apasionadas para interpretar un repertorio que promueve el canto coral femenino. En el programa: Vivaldi, Bach, Verdi, Chaminade, Berlioz, Sarmiento, Levasseur, Antognini y Farnell.

