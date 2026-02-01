Concert du Chœur d’Albret – Saison Culturelle 2026-2027 Place des Arènes Soustons
samedi 22 mai 2027 · Place des Arènes · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Concert du Chœur d’Albret – Saison Culturelle 2026-2027
Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 21:00:00
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-22
Avec la participation de « lous amics dou born » (Mimizan)
Sous la direction de Valérie Esparre
Avec la participation de « lous amics dou born » (Mimizan)
Acteur majeur de la vie musicale soustonnaise, le Chœur d’Albret réunit près de soixante-dix choristes animés par une même passion du chant collectif. Sous la direction de Valérie Esparre, l’ensemble cultive avec exigence et sensibilité un répertoire riche en couleurs.
À l’occasion de son concert de printemps, le chœur invite le public à un voyage musical porté par la qualité des voix, l’émotion de l’interprétation et le plaisir du partage. Une soirée placée sous le signe de l’harmonie, de la convivialité et de l’émotion musicale. .
Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du Chœur d’Albret – Saison Culturelle 2026-2027
Featuring « lous amics dou born » (Mimizan)
Directed by Valérie Esparre
L’événement Concert du Chœur d’Albret – Saison Culturelle 2026-2027 Soustons a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS
À voir aussi à Soustons (Landes)
- Loups-Garous KIDS Bar à jeux Les Tuiles Soustons 19 septembre 2026
- Soirée Loups-Garous Bar à Jeux Les Tuiles Soustons 19 septembre 2026
- Les trails du Pignada 2026 Hall des sports plaine de l’Isle Verte Soustons 20 septembre 2026
- Rencontres échecs Bar à Jeux de Société Les Tuiles Soustons 21 septembre 2026
- Atelier d’information sur la VAE par le PRC, Pôle Caunègre – Escale Eco à Soustons, Soustons 23 septembre 2026