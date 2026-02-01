Concert du Chœur d’Albret – Saison Culturelle 2026-2027 Place des Arènes Soustons

Informations pratiques

Soustons

Concert du Chœur d’Albret – Saison Culturelle 2026-2027

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22 21:00:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

Avec la participation de « lous amics dou born » (Mimizan)

Sous la direction de Valérie Esparre

Avec la participation de « lous amics dou born » (Mimizan)

Acteur majeur de la vie musicale soustonnaise, le Chœur d’Albret réunit près de soixante-dix choristes animés par une même passion du chant collectif. Sous la direction de Valérie Esparre, l’ensemble cultive avec exigence et sensibilité un répertoire riche en couleurs.

À l’occasion de son concert de printemps, le chœur invite le public à un voyage musical porté par la qualité des voix, l’émotion de l’interprétation et le plaisir du partage. Une soirée placée sous le signe de l’harmonie, de la convivialité et de l’émotion musicale. .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

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English : Concert du Chœur d’Albret – Saison Culturelle 2026-2027

Featuring « lous amics dou born » (Mimizan)

Directed by Valérie Esparre

L’événement Concert du Chœur d’Albret – Saison Culturelle 2026-2027 Soustons a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS