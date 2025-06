Concert du Chœur de Beaulieu à l’Eglise Sainte Spérie de Saint Céré Saint-Céré 6 juillet 2025 18:00

Concert du Chœur de Beaulieu à l’Eglise Sainte Spérie de Saint Céré Eglise Sainte Spérie Saint-Céré Lot

Début : 2025-07-06 18:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Concert du Chœur de Beaulieu sous la direction de Magali Delvaux, avec Lorraine Tisserant (soprano) et Antoine Mételin (orgue), autour de grandes œuvres classiques et sacrées

Eglise Sainte Spérie

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 88 32 11 75 bessiere.bernard@sfr.fr

English :

Concert by the Ch?ur de Beaulieu under the direction of Magali Delvaux, with Lorraine Tisserant (soprano) and Antoine Mételin (organ), featuring great classical and sacred works

German :

Konzert des Ch?ur de Beaulieu unter der Leitung von Magali Delvaux, mit Lorraine Tisserant (Sopran) und Antoine Mételin (Orgel), mit großen klassischen und geistlichen Werken

Italiano :

Concerto della Ch’ur de Beaulieu diretta da Magali Delvaux, con Lorraine Tisserant (soprano) e Antoine Mételin (organo), con le principali opere classiche e sacre

Espanol :

Concierto de la Ch?ur de Beaulieu dirigido por Magali Delvaux, con Lorraine Tisserant (soprano) y Antoine Mételin (órgano), con grandes obras clásicas y sacras

