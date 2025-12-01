Le Chœur de chambre Arthémys (Direction Cyrille Rault-Gregorio) interprète des oeuvres a cappella de musique Scandinave : Grieg, Sibelius, Gjeilo, Rhenqvist, Olsson, Ahlén…

Le samedi 13 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

gratuit sous condition

De 0 à 15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement 68, rue de Turenne 75003 Paris

https://www.arthemys.org/ https://www.facebook.com/choeurarthemys https://www.facebook.com/choeurarthemys