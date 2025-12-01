Concert du Chœur de clarinettes de Mulhouse Rouffach

Concert du Chœur de clarinettes de Mulhouse

8 rue aux remparts Rouffach Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-12-11 20:00:00

2025-12-11

Les Sillons de Haute Alsace vous invitent à l’amphitéâtre du lycée agricole pour un concert du Choeur de clarinettes de Mulhouse.

Le chœur de clarinettes de Mulhouse est un ensemble musical unique, réunissant des clarinettistes passionnés. Il est composé de l’ensemble de la famille des clarinettes (petite clarinette en mi bémol, clarinette en Sib, clarinette alto, clarinette basse, clarinettes contrebasse) et offre une palette sonore exceptionnelle, mêlant douceur, profondeur et éclat.

Véritable passerelle pédagogique et artistique, chaque musicien, pour la plupart élève ou ancien élève au Conservatoire à Rayonnement Départemental Huguette Dreyfus de Mulhouse, occupe une place essentielle, contribuant à l'équilibre et à l'harmonie de l'ensemble. Les œuvres musicales sont soigneusement pensées pour que chaque voix puisse dialoguer et s'entrelacer, créant ainsi des textures sonores originales et envoûtantes.

8 rue aux remparts Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 73 00

English :

The Sillons de Haute Alsace invite you to the amphitheater of the Lycée Agricole for a concert by the Mulhouse Clarinet Choir.

