Concert du choeur de femmes Avoazegal Arsenal Navarrenx
Concert du choeur de femmes Avoazegal Arsenal Navarrenx vendredi 12 juin 2026.
Navarrenx
Concert du choeur de femmes Avoazegal
Arsenal 41 Rue Saint-Germain Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Le chœur Avoazegal existe depuis septembre 2023 et réunit une quarantaine de femmes de beaucoup de villages environnants Navarrenx.
Alors que les trois-quarts des choristes n’avaient jamais chanté en chœur, nous proposons aujourd’hui des chants à 3 et 4 voix d’origines diverses chansons françaises, chants classique, chants du monde ainsi que des créations originales.
De plus, nous invitons toujours notre public à pratiquer nos traditionnelles percussions corporelles et à reprendre quelques chants avec nous.
Venez profiter d’un moment typique de notre région au son de chants qui résonneront au cœur de l’Arsenal ! .
Arsenal 41 Rue Saint-Germain Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 99 44 38
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English : Concert du choeur de femmes Avoazegal
L’événement Concert du choeur de femmes Avoazegal Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Béarn des Gaves
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