Concert du choeur de femmes Avoazegal Arsenal Navarrenx

Navarrenx

Concert du choeur de femmes Avoazegal

Arsenal 41 Rue Saint-Germain Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le chœur Avoazegal existe depuis septembre 2023 et réunit une quarantaine de femmes de beaucoup de villages environnants Navarrenx.

Alors que les trois-quarts des choristes n’avaient jamais chanté en chœur, nous proposons aujourd’hui des chants à 3 et 4 voix d’origines diverses chansons françaises, chants classique, chants du monde ainsi que des créations originales.

De plus, nous invitons toujours notre public à pratiquer nos traditionnelles percussions corporelles et à reprendre quelques chants avec nous.

Venez profiter d’un moment typique de notre région au son de chants qui résonneront au cœur de l’Arsenal ! .

Arsenal 41 Rue Saint-Germain Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 99 44 38

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English : Concert du choeur de femmes Avoazegal

L’événement Concert du choeur de femmes Avoazegal Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Béarn des Gaves