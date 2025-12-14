Concert du choeur de femmes Buhaminak Église Saint-Jean-Pied-de-Port

Concert du choeur de femmes Buhaminak

Église 2 rue de la Citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

A 18h, à l’occasion des célébrations de Noël, chœur de femmes Buhaminak fera un concert à l’église. .

