Concert du choeur de femmes Buhaminak Église Saint-Jean-Pied-de-Port
Concert du choeur de femmes Buhaminak Église Saint-Jean-Pied-de-Port dimanche 21 décembre 2025.
Concert du choeur de femmes Buhaminak
Église 2 rue de la Citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
A 18h, à l’occasion des célébrations de Noël, chœur de femmes Buhaminak fera un concert à l’église. .
Église 2 rue de la Citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
English : Concert du choeur de femmes Buhaminak
L’événement Concert du choeur de femmes Buhaminak Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Pays Basque