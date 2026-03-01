Concert du choeur de l’Opéra de Rennes Théâtre des Jacobins Dinan

Concert du choeur de l’Opéra de Rennes

Théâtre des Jacobins 6 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 19:15:00

Date(s) :

2026-03-28

Le soleil a rendez-vous avec la lune

Le Chœur régional de l’Opéra de Rennes, accompagné du Chœur de chambre Mélisme(s), s’empare du plateau du Théâtre des Jacobins pour offrir au public un programme éclectique autour des astres Le soleil a rendez-vous avec la lune , de Schubert à Offenbach à en passant par Rameau et Charles Trenet.

Le Chœur régional regroupe une soixantaine de professionnels du chant choral en Bretagne, composé d’enseignants de l’Éducation nationale et de l’Enseignement spécialisé (écoles de musique et conservatoires), musiciens intervenants en milieu scolaire, chefs des chœurs amateurs et artistes. A l’issue d’un cycle de six répétitions organisées en alternance dans les quatre départements bretons, le Chœur régional se produit à Dinan pour un concert qui clôture la saison. .

Théâtre des Jacobins 6 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Concert du choeur de l’Opéra de Rennes Dinan a été mis à jour le 2026-03-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme