Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert du chœur de Noël de Besançon Munster

Concert du chœur de Noël de Besançon Munster vendredi 5 décembre 2025.

Concert du chœur de Noël de Besançon

Place du marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00

Date(s) :
2025-12-05

  .

Place du marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80  contact@vallee-munster.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert du chœur de Noël de Besançon Munster a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme de la vallée de Munster