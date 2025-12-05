Concert du chœur de Noël de Besançon Munster
Concert du chœur de Noël de Besançon Munster vendredi 5 décembre 2025.
Concert du chœur de Noël de Besançon
Place du marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
Date(s) :
2025-12-05
.
Place du marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert du chœur de Noël de Besançon Munster a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme de la vallée de Munster